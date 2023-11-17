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Чижева Анисия
Чижева Анисия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.1885
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чижев Михаил
1860 г.р.
Мать
Чижева (Еремина) Анна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1885
Отец:
Чижев Михаил
Мать:
Чижева Анна
Смерть
Неизвестно
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