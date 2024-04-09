Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1877

Муж: Евфим Иванов

Рождение ребёнка
18.10.1882

Сын: Александр Евфимьев

Отец ребёнка: Евфим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Мария Евфимьева

Отец ребёнка: Евфим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Савва Евфимьев

Отец ребёнка: Евфим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Елизавета Евфимьева

Отец ребёнка: Евфим Иванов

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