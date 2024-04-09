Екатерина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1877
Муж: Евфим Иванов
Рождение ребёнка
18.10.1882
Сын: Александр Евфимьев
Отец ребёнка: Евфим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мария Евфимьева
Отец ребёнка: Евфим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Савва Евфимьев
Отец ребёнка: Евфим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Елизавета Евфимьева
Отец ребёнка: Евфим Иванов