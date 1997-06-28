Савинчев Николай Анатольевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1955
Дата смерти28.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1955
Отец: Савинчев Анатолий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.06.1997