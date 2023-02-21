Бикбаев Ильдар Венирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбаев Ильдар Венирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976

Отец: Бикбаев Венир Раисович

Мать: Бикбаева Рушания Мухаммадвакыйфовна

Рождение ребёнка
04.03.2002

Сын: Бикбаев Ильсур Ильдарович

Мать ребёнка: Бикбаева Гузелия Уеловна

Рождение ребёнка
17.02.2010

Дочь: Бикбаева Лилия Ильдаровна

Мать ребёнка: Бикбаева Гузелия Уеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикбаева Гузелия Уеловна

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