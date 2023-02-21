Бикбаев Ильдар Венирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976
Рождение ребёнка
04.03.2002
Сын: Бикбаев Ильсур Ильдарович
Мать ребёнка: Бикбаева Гузелия Уеловна
Рождение ребёнка
17.02.2010
Дочь: Бикбаева Лилия Ильдаровна
Мать ребёнка: Бикбаева Гузелия Уеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикбаева Гузелия Уеловна