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Загорский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Загорский Иван Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Анна Гаврииловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1834

Сын: Загорский Стефан Иванович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) ...

Рождение ребёнка
09.05.1840

Сын: Загорский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) ...

Рождение ребёнка
1843

Сын: Загорский Николай Иванович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) ...

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бородина (Загорская) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1860

Сын: Загорский Василий Иванович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1861

Дочь: (Загорская) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1864

Дочь: Загорская (Загорская) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна

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