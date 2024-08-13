Загорский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1834
Сын: Загорский Стефан Иванович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) ...
Рождение ребёнка
09.05.1840
Сын: Загорский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) ...
Рождение ребёнка
1843
Сын: Загорский Николай Иванович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) ...
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бородина (Загорская) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1860
Сын: Загорский Василий Иванович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1861
Дочь: (Загорская) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1864
Дочь: Загорская (Загорская) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Устинья Ивановна