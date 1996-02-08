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Вокопьянц Юрий Аршакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1925

Дата смерти

08.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925

Отец: Вокопьянц Аршак

Мать: Вокопьянц Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1951

Сын: Вокопьянц Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Вокопьянц Нина Михайловна

Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Вокопьянц Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Вокопьянц Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вокопьянц Нина Михайловна

Смерть
08.02.1996
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