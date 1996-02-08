Вокопьянц Юрий Аршакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1925
Дата смерти08.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925
Отец: Вокопьянц Аршак
Мать: Вокопьянц Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1951
Сын: Вокопьянц Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Вокопьянц Нина Михайловна
Рождение ребёнка
19.06.1954
Мать ребёнка: Вокопьянц Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1996