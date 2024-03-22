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Кузнецов Иван

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Место рождения

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.01.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1999

Дочь: Кузнецова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена Анатольевна

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.2000

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена Анатольевна

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.2007

Дочь: Кузнецова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена Анатольевна

Чувашская Майна, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елена Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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