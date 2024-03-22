Кузнецов Иван
Место рождения
Дата рождения09.01.1972
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1972
Рождение ребёнка
29.01.1999
Дочь: Кузнецова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
12.12.2000
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
30.03.2007
Дочь: Кузнецова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно