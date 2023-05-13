Кормановский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормановский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кормановский Александр Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1968

Сын: Кормановский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кормановская Галина Ивановна

Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормановская Ольга Нтколаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормановская Ольга Александповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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