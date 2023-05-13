Кормановский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кормановский Александр Данилович
Рождение ребёнка
15.10.1968
Сын: Кормановский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кормановская Галина Ивановна
Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормановская Ольга Нтколаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормановская Ольга Александповна
Смерть
Неизвестно