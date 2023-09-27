Фазуллина Эльвира Рохулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазуллина Эльвира Рохулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1977

Отец: Фазуллин Рохулл Котдусович

Мать: Мусина Ильсияр Сулеймановна

Рождение ребёнка
15.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашапова Ильдар Муххаметхалиллович

Рождение ребёнка
03.12.2012

Сын: Кашапов Аяз Ильдарович

Отец ребёнка: Кашапова Ильдар Муххаметхалиллович

Рождение ребёнка
10.12.2022

Дочь: Кашапова Айлин Ильдаровна

Отец ребёнка: Кашапова Ильдар Муххаметхалиллович

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