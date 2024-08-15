Гудилина (Гудилина) Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудилин Лаврентий Максимович
Мать: не указана
Место жительства
1870
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Восприемник
19.06.1870
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Смерть
Неизвестно