Гудилина (Гудилина) Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудилина (Гудилина) Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудилин Лаврентий Максимович

Мать: не указана

Место жительства
1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Восприемник
19.06.1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Смерть
Неизвестно

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