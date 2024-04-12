Жигалов Михайл Иванов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Жигалов Иван Иванов
Мать: Жигалова Елена Алексиева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Жигалов Алескандр Михайлов
Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно