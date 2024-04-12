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Жигалов Михайл Иванов

Место рождения

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Жигалов Иван Иванов

Мать: Жигалова Елена Алексиева

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Жигалов Алескандр Михайлов

Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жигалов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жигалов Гаврило Михайлов

Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Жигалов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Жигалова Мария Иванова

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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