Зобова (Морозов) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Морозов Иван Васильевич
Мать: Морозова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Зобов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Зобов Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно