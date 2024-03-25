Зобова (Морозов) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова (Морозов) Антонина Ивановна

Место рождения

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Морозов Иван Васильевич

Мать: Морозова Мария Егоровна

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Зобов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Зобов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Владимир Максимович

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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