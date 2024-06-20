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Лежнин Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1921

Дочь: Мотовилова (Лежнина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Лежнина Ольга

Рождение ребёнка
09.05.1927

Дочь: Лежнина Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Лежнина Ольга

Рождение
23.12.1983

Отец: Лежнин Василий Васильевич

Мать: Лежнина Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Маруся Фёдоровна

Мать ребёнка: Лежнина Ольга

Смерть
Неизвестно

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