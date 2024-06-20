Лежнин Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1921
Дочь: Мотовилова (Лежнина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Лежнина Ольга
Рождение ребёнка
09.05.1927
Дочь: Лежнина Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Лежнина Ольга
Рождение
23.12.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Маруся Фёдоровна
Мать ребёнка: Лежнина Ольга
Смерть
Неизвестно