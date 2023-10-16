Литвинова Ефимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Ефимия Максимовна

Место рождения

Нижняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1814 г.р.
1818 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Мосоловка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Петр Егорович

Рождение ребёнка
02.08.1814

Сын: Литвинов Степан Петрович

Отец ребёнка: Литвинов Петр Егорович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1818

Дочь: (Литвинова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Литвинов Петр Егорович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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