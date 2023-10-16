Литвинова Ефимия Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1814
Отец ребёнка: Литвинов Петр Егорович
Рождение ребёнка
28.08.1818
Дочь: (Литвинова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Литвинов Петр Егорович