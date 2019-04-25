Нестеренко (Вяль) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Вяль) Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1954

Дата смерти

25.04.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954

Отец: Вяль Пётр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
27.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
25.04.2019
Омск, город Омск, Омская область
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