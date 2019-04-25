Нестеренко (Вяль) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1954
Дата смерти25.04.2019
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954
Отец: Вяль Пётр Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2019
Омск, город Омск, Омская область