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Кубрак Агриппина Павлова
Кубрак Агриппина Павлова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кубрак (Цюх) Павел Мартинов
1800 г.р.
Мать
Кубрак Мария
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Кубрак Павел Мартинов
Мать:
Кубрак Мария
Смерть
Неизвестно
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