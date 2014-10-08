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Шаповалов Ярослав Сергеевич
Шаповалов Ярослав Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Шаповалов Сергей Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Шаповалова (Серёдкина) Наталья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2014
Отец:
Шаповалов Сергей Анатольевич
Мать:
Шаповалова Наталья Александровна
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