Лазарева Федосья Андреева 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Лазарева Федосья Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840

умерла Неизвестно

Супруги
Лазарев Пётр Иванов1835 г.р.
Дети
Лазарев Дмитрий Петров22.10.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Пётр Иванов

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

21 семья

Рождение ребёнка
22.10.1874

Сын: Лазарев Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Лазарев Пётр Иванов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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