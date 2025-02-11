Лазарева Федосья Андреева
женский, родилась 1840
умерла Неизвестно
Супруги
Лазарев Пётр Иванов1835 г.р.
Дети
Лазарев Дмитрий Петров22.10.1874 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Пётр Иванов
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.10.1874
Отец ребёнка: Лазарев Пётр Иванов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно