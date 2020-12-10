Юрасов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрасова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрасова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрасова Любовь
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
10.12.2020
Причина смерти: Covid 2019
Похороны
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область