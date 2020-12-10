Юрасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Любовь

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
10.12.2020
Причина смерти: Covid 2019
Похороны
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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