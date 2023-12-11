Блинова (Юдина) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Юдина) Марфа Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Блинов Яков Иванович

Шерагул, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Второй брак. Свидетелем был Тихон Блинов и Иван Иванович Крюков
Рождение ребёнка
22.03.1915

Сын: Блинов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1918

Сын: Блинов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Иванович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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