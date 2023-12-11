Блинова (Юдина) Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1913
Муж: Блинов Яков Иванович
Шерагул, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Второй брак. Свидетелем был Тихон Блинов и Иван Иванович Крюков
Рождение ребёнка
22.03.1915
Отец ребёнка: Блинов Яков Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1918
Отец ребёнка: Блинов Яков Иванович
Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно