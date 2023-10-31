Иевлева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иевлев Корма Григорьев

Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1808

Муж: Иевлев Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иевлев Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аграфена Григорьева

Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иевлев Сава Григорьев

Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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