Иевлева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иевлев Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аграфена Григорьева
Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Иевлев Григорий Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно