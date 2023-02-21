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Лапина Александра Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1853

Дочь: Шурлаева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1857

Сын: Шурлаев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1859

Сын: Шурлаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1863

Сын: Шурлаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.11.1870

Муж: Лапин Афанасий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурлаев Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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