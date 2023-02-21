Лапина Александра Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1853
Дочь: Шурлаева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1857
Сын: Шурлаев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
14.06.1859
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1863
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Бракосочетание
11.11.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно