Фридляндер (Таубе) Ханна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таубе Вульф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фридляндер Владимир (Вэля) Евсеевич
Отец ребёнка: Фридляндер Евсей Исаакович
Рождение ребёнка
20.11.1919
Дочь: Жмакина (Фридляндер) Элла Евсеевна
Отец ребёнка: Фридляндер Евсей Исаакович
Смерть
Неизвестно