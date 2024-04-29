Фридляндер (Таубе) Ханна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фридляндер (Таубе) Ханна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таубе Вульф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фридляндер Евсей Исаакович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Фридляндер Владимир (Вэля) Евсеевич

Отец ребёнка: Фридляндер Евсей Исаакович

Рождение ребёнка
20.11.1919

Дочь: Жмакина (Фридляндер) Элла Евсеевна

Отец ребёнка: Фридляндер Евсей Исаакович

Смерть
Неизвестно

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