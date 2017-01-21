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Приходченко Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.?

Дата смерти

21.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходченко Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Приходченко Валерий Иванович

Мать ребёнка: Приходченко Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
10.05.1973

Сын: Приходченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Приходченко Людмила Анатольевна

Смерть
21.01.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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