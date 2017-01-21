Приходченко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.?
Дата смерти21.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1971
Сын: Приходченко Валерий Иванович
Мать ребёнка: Приходченко Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
10.05.1973
Сын: Приходченко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Приходченко Людмила Анатольевна
Смерть
21.01.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область