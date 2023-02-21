Конобеева Матрона Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Конобеев Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Конобеев Иван
Отец ребёнка: Конобеев Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Конобеев Борис Евдокимович
Отец ребёнка: Конобеев Евдоким Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно