Конобеева Матрона Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобеева Матрона Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Конобеев Евдоким Артемьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Конобеев Иван

Отец ребёнка: Конобеев Евдоким Артемьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Конобеев Борис Евдокимович

Отец ребёнка: Конобеев Евдоким Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конобеев Евдоким Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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