Сын Смирного Федор (Фетка) Феофилактов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Смирного Федор (Фетка) Феофилактов

Место рождения

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Сын Смирного Феофилакт Филиппов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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