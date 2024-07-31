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Маслова ?

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Роева (Маслова) Агафья

Отец ребёнка: Маслов Павел

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Маслов Моисей

Отец ребёнка: Маслов Павел

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Маслов Павел

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Маслов Тимофей

Отец ребёнка: Маслов Павел

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Хрякова (Маслова) Настасья

Отец ребёнка: Маслов Павел

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов Павел

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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