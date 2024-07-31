Маслова ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Роева (Маслова) Агафья
Отец ребёнка: Маслов Павел
Рождение ребёнка
1726
Сын: Маслов Моисей
Отец ребёнка: Маслов Павел
Рождение ребёнка
1728
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Маслов Павел
Рождение ребёнка
1728
Сын: Маслов Тимофей
Отец ребёнка: Маслов Павел
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Хрякова (Маслова) Настасья
Отец ребёнка: Маслов Павел
Рождение ребёнка
1736
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов Павел
Смерть
Неизвестно