Щукин Дмитрий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Щукин АлександрНеизвестно г.р.
Щукин НиколайНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Семён
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно