Василий Лукоянов 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Лукоянов

Место рождения

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Лукоян Луня

Мать: ?

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 735об
Рождение ребёнка
1740

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Михайловская
Рождение ребёнка
1742

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Михайловская
Рождение ребёнка
1745

Сын: Лунин Артемий Васильев

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
ИР 1800 семья №39 | Артемий Васильев - 55 лет | жена его Евдокия Андреева - 56 лет | дети их | Датья - 36 лет | Дорофей - 28 | жена его Елисавета Матвеева - 33 | дети их | Степан - 10 | Матрена - 6 |... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрёна Васильева

Мать ребёнка: Агрофена Фролова

Михайловская
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Агрофена Фролова

Михайловская
Рождение ребёнка
1762

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Агрофена Фролова

Михайловская
Смерть
1776
Михайловская

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