Василий Лукоянов
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Лукоян Луня
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 735об
Рождение ребёнка
1740
Сын: Максим Васильев
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Михайловская
Рождение ребёнка
1742
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Михайловская
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
ИР 1800 семья №39 | Артемий Васильев - 55 лет | жена его Евдокия Андреева - 56 лет | дети их | Датья - 36 лет | Дорофей - 28 | жена его Елисавета Матвеева - 33 | дети их | Степан - 10 | Матрена - 6 |... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрёна Васильева
Мать ребёнка: Агрофена Фролова
Михайловская
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Агрофена Фролова
Михайловская
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Агрофена Фролова
Михайловская
Смерть
1776
Михайловская