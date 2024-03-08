Загребина Марфа Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Загребина Марфа Павловна

Автор
АМ
Мыльников А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Загребин Евдоким ЕмельяновичНеизвестно г.р.
Дети
Загребин Трофим Евдокимович21.07.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Евдоким Емельянович

Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Загребин Трофим Евдокимович

Отец ребёнка: Загребин Евдоким Емельянович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.