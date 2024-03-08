Загребина Марфа Павловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Загребин Евдоким ЕмельяновичНеизвестно г.р.
Дети
Загребин Трофим Евдокимович21.07.1873 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1873
Сын: Загребин Трофим Евдокимович
Отец ребёнка: Загребин Евдоким Емельянович
Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно