Ковалевский Михаил Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалевский Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевская Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Ковалевская Нонна Михайловна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Дмитриевна
Бако, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
1960