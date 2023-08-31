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Ковалевский Михаил Петрович

Место рождения

Буйнакск, город Буйнакск, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалевский Петр

Мать: не указана

Буйнакск, город Буйнакск, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевская Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Ковалевская Нонна Михайловна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Дмитриевна

Бако, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
1960

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