Петрович Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти20.02.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Фатеев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильевна) Нина
Мать ребёнка: не указана
Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильевич Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.02.1956