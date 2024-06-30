Петрович Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

20.02.1956

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Фатеев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильевна) Нина

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильевич Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.02.1956

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