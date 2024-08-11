Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Место рождениягород Ташкент
Дата рождения25.10.1897
Дата смерти27.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Иванов Аркадий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.02.1925
Дочь: Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна
Отец ребёнка: Иванов Аркадий Георгиевич
Смерть
27.10.1986
Похороны
Неизвестно