Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Место рождения

город Ташкент

Дата рождения

25.10.1897

Дата смерти

27.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1897

Отец: Маллицкий Николай Гурьевич

Мать: Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
1918

Муж: Иванов Аркадий Георгиевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Иванов Аркадий Георгиевич

Рождение ребёнка
01.02.1925

Дочь: Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна

Отец ребёнка: Иванов Аркадий Георгиевич

Смерть
27.10.1986
Похороны
Неизвестно

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