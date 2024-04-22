Лукьянова (Мошина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Мошина) Пелагея Андреевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мошин Андрей Трофимович

Мать: Мошина Улитта Герасимовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 6 11 1913 Лукьянов Игнат Сергеевич 18 Алексеевка 1895 Мошина Пелагея Андреевна 19 Алексеевка 1894
Бракосочетание
06.11.1913

Муж: Лукьянов Ингат Сергеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 6 11 1913 Лукьянов Игнат Сергеевич 18 Алексеевка 1895 Мошина Пелагея Андреевна 19 Алексеевка 1894
Смерть
Неизвестно
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