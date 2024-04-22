Лукьянова (Мошина) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Мошин Андрей Трофимович
Есть метрика о свадьбе. 6 11 1913 Лукьянов Игнат Сергеевич 18 Алексеевка 1895 Мошина Пелагея Андреевна 19 Алексеевка 1894
Бракосочетание
06.11.1913
Есть метрика о свадьбе. 6 11 1913 Лукьянов Игнат Сергеевич 18 Алексеевка 1895 Мошина Пелагея Андреевна 19 Алексеевка 1894
Смерть
Неизвестно