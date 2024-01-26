Тарасов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Василий Яковлевич

Тарасов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тарасова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Тарасова Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.