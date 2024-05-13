Оркин Борис Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ева Александровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Оркин Марк Борисович
Мать ребёнка: Ева Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1909
Дочь: (Оркина) Вера Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Москва
Смерть
1936