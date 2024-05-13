Оркин Борис Маркович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оркин Борис Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ева Александровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Оркин Марк Борисович

Мать ребёнка: Ева Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1909

Дочь: (Оркина) Вера Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Москва
Смерть
1936

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