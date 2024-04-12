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Желтоухов Степан Кузьмич

Место рождения

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.11.1915

Дата смерти

24.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915

Отец: Желтоухов Кузьма Николаевич

Мать: Желтоухова Дарья

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1948

Дочь: Чурзина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
01.02.1954

Дочь: Карнушина Нина Степановна

Мать ребёнка: Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна

Смерть
24.01.1975
Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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