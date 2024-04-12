Желтоухов Степан Кузьмич
Место рождения
Дата рождения27.11.1915
Дата смерти24.01.1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915
Отец: Желтоухов Кузьма Николаевич
Мать: Желтоухова Дарья
Рождение ребёнка
13.05.1948
Дочь: Чурзина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
01.02.1954
Дочь: Карнушина Нина Степановна
Мать ребёнка: Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна
Смерть
24.01.1975
Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область