Дюльдина (Лиханова) Алла Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1937
Дата смерти23.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1937
Рождение ребёнка
14.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюльдин Юрий Иванович
Узбекистан г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюльдин Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.2021