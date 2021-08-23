Дюльдина (Лиханова) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюльдина (Лиханова) Алла Николаевна

Дюльдина (Лиханова) Алла Николаевна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

04.09.1937

Дата смерти

23.08.2021

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1937

Отец: Лиханов Николай Ермолаевич

Мать: Лиханова Анастасия Федоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюльдин Юрий Иванович

Узбекистан г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюльдин Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюльдин Юрий Иванович

Смерть
23.08.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close