Анисья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Федорова

Анисья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Федор Васильев

Мать: Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Стефанович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Смирнов Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Стефанович

Смирнов Николай Гаврилович (1770 — 1818) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Гавриила Стефановича. С 1786 года обучался в Ярославской духовной семинарии. С 1787 года за ним числ... Показать все
Смерть
1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.