Анисья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Федор Васильев
Мать: Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Стефанович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Гавриил Стефанович
Смирнов Николай Гаврилович (1770 — 1818) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Гавриила Стефановича. С 1786 года обучался в Ярославской духовной семинарии. С 1787 года за ним числ... Показать все
Смерть
1795