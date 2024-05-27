(Емельянова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Емельянова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1836

Сын: Демидов Терентий

Отец ребёнка: Астафьев Демид

Васенино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Метрические книги церквей г. Мологи и Мологского уезда за 1836 год | https://af.yar-archives.ru/archive4/unit/10000006596#830

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