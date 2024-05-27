(Емельянова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1836
Сын: Демидов Терентий
Отец ребёнка: Астафьев Демид
Васенино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Метрические книги церквей г. Мологи и Мологского уезда за 1836 год | https://af.yar-archives.ru/archive4/unit/10000006596#830