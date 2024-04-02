Боярова (Блюм) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1956
Дата смертиОколо 2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2020