Боярова (Блюм) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (Блюм) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1956

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2020
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