Панченко Михаил Николаевич 28.04.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панченко Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1972

Дата смерти

26.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1972

Отец: Панченко Николай

Мать: Панченко (Полуянова) Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бузланово, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.2003

Дочь: Панченко Олеся Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.08.2003
Ильинское, Красногорск, Московская область

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