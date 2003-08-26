Панченко Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1972
Дата смерти26.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бузланово, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.2003
Дочь: Панченко Олеся Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.08.2003
Ильинское, Красногорск, Московская область