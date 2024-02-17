Безницка Алена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.2012
Дочь: Шишкина Валерия Степановна
Отец ребёнка: Шишкин Степан Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.2019
Отец ребёнка: Шишкин Степан Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.2022
Дочь: Шишкина Вероника Степановна
Отец ребёнка: Шишкин Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно