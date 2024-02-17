Безницка Алена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезницка Алена Андреевна

Безницка Алена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безницкий Андрей Николаевич

Мать: Зубрицкая Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
18.12.2012

Дочь: Шишкина Валерия Степановна

Отец ребёнка: Шишкин Степан Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.2019

Сын: Шишкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Шишкин Степан Николаевич

Рождение ребёнка
15.06.2022

Дочь: Шишкина Вероника Степановна

Отец ребёнка: Шишкин Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Степан Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close