Бяков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Николай Михайлович

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
Неизвестно
70005068728 Фамилия Бяков Имя Николай Отчество Михайлович Дата рождения/Возраст 14.12.1926 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва 28.03... Показать все
Смерть
Неизвестно

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