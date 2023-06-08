Бяков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
70005068728 Фамилия Бяков Имя Николай Отчество Михайлович Дата рождения/Возраст 14.12.1926 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва 28.03... Показать все
Смерть
Неизвестно