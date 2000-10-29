Фомин Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1961

Дата смерти

29.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина- Фомина Нина Борисовна

Рождение ребёнка
30.03.1984

Дочь: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Спирина- Фомина Нина Борисовна

Рождение ребёнка
17.10.1987

Сын: Фомин Роман Владимирович

Мать ребёнка: Спирина- Фомина Нина Борисовна

Смерть
29.10.2000

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