Фомин Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1961
Дата смерти29.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1984
Дочь: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Спирина- Фомина Нина Борисовна
Рождение ребёнка
17.10.1987
Мать ребёнка: Спирина- Фомина Нина Борисовна
Смерть
29.10.2000