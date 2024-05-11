Rinta-Kalistaja (Latva-Kalistaja) Susanna Juhontytär 22.09.1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rinta-Kalistaja (Latva-Kalistaja) Susanna Juhontytär

Место рождения

Nurmo

Дата рождения

22.09.1720

Дата смерти

25.09.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Nurmo
Работа или профессия
Неизвестно
emäntä
Бракосочетание
27.05.1744

Муж: Rinta-Kalistaja Antti Matinpoika

Nurmo
Рождение ребёнка
16.06.1757

Дочь: Yli-Hemminki (Rinta-Kalistaja) Sofia Antintytär

Отец ребёнка: Rinta-Kalistaja Antti Matinpoika

Nurmo
Смерть
25.09.1808
Nurmo

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