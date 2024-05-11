Rinta-Kalistaja (Latva-Kalistaja) Susanna Juhontytär
Место рожденияNurmo
Дата рождения22.09.1720
Дата смерти25.09.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Nurmo
Работа или профессия
Неизвестно
emäntä
Бракосочетание
27.05.1744
Nurmo
Рождение ребёнка
16.06.1757
Дочь: Yli-Hemminki (Rinta-Kalistaja) Sofia Antintytär
Отец ребёнка: Rinta-Kalistaja Antti Matinpoika
Nurmo
Смерть
25.09.1808
Nurmo