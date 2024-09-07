(Подколзина) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подколзина) Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подколзин Григорий

Мать: Подколзина Федосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жогов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Жогов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жогов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий

Смерть
Неизвестно

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