(Подколзина) Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подколзин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жогов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жогов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анатолий
Смерть
Неизвестно