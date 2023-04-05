Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Честкова Надежда
Отец ребёнка: Антипов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Антипов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Антипов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Владимир
Отец ребёнка: Антипов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Степан
Смерть
Неизвестно