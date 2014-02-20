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Ярошевский Лев Ярославович
Ярошевский Лев Ярославович
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
20.02.2014
Пол
Мужской
Отец
Ярошевский Ярослав Александрович
1986 г.р.
Мать
Мирскова Мария Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2014
Отец:
Ярошевский Ярослав Александрович
Мать:
Мирскова Мария Александровна
Омск
, город Омск, Омская область
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