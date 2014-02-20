Ярошевский Лев Ярославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевский Лев Ярославович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

20.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2014

Отец: Ярошевский Ярослав Александрович

Мать: Мирскова Мария Александровна

Омск, город Омск, Омская область
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