Piórkowska ? 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиPiórkowska ?

Piórkowska ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

1753 г.р.
1754 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Piórkowski Jan

Отец ребёнка: Piórkowski Jakub

Poland
Бракосочетание
1753

Муж: Piórkowski Jakub

Poręba, Zwoleń, Masovia, Poland
Рождение ребёнка
1754

Сын: Piórkowski Piotr

Отец ребёнка: Piórkowski Jakub

Смерть
1806

Мы используем куки для улучшения работы сайта.