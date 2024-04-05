Piórkowska ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Piórkowski Jan
Отец ребёнка: Piórkowski Jakub
Poland
Бракосочетание
1753
Муж: Piórkowski Jakub
Poręba, Zwoleń, Masovia, Poland
Рождение ребёнка
1754
Сын: Piórkowski Piotr
Отец ребёнка: Piórkowski Jakub
Смерть
1806